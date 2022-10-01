‫"الزراعة": التفتيش على 267 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار

شننت وزارة الزراعة و استصلاح الاراضى حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

و قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في جميع انحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 267 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر سبتمبر 2022 وتم رصد 107 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

و تم اصدار (18) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص ل (71) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – القليوبية – البحيرة – الإسماعيلية – القاهرة – الأقصر – الإسكندرية – كفر الشيخ – بنى سويف - قنا)، و 6 محاضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، وتم عمل (13) محاضر اداريه بمحافظات: الشرقية – كفر الشيخ – القليوبية – الجيزة – القاهرة – الغربية – دمياط و تنفيذ قرارات الاغلاق ل (17) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الدقهلية – الإسكندرية – القاهرة – الأقصر – الغربية.

من جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.