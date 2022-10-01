المؤبد لمتهم و 3 سنوات مشدد لـ2 آخرين بسبب اتجارهم فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.م.م" بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"ك.ن" و"م.س" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز ساقلته، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الحشيش ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين أثناء استقلالهم توك توك وبحوزتهم 30 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، ،وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.