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"البلالين" تزين الفصول لاستقبال الطلاب فى أول يوم مدرسة بأكتوبر.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:38 ص
"البلالين" تزين الفصول لاستقبال الطلاب فى أول يوم مدرسة بأكتوبر.. صور تزيين الفصول لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسة
كتب محمود طه حسين

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حرصت مدرسة الحى الثانى الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، على تزيين الفصول لاستقبال الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، حيث قامت مديرة المدرسة عبير عبد الوهاب، بالتوجيه بخلق أجواء مبهحة للطلاب لتشجيعهم وجذبهم إلى المدرسة، فى إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق عام دراسى منضبط، فيما أشاد أولياء الأمور بأجواء استقبال الطلاب فى أول يوم دراسى، خاصة فى الصفوف الأولى والتى تساعد على إدخال الفرحة والبهجة على الطلاب.
 
وانطلق صباح اليوم السبت العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، ما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للطلاب.
 
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