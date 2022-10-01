شاهد طابور صباح وتحية العلم في مدارس الأقصر بأول يوم دراسى..صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع، اليوم السبت، أول طابور الصباح الأول وتحية العلم من قبل التلاميذ والطلاب داخل مدارسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة منهم 4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن 7089 فصلا في 514 مدرسة بالمحافظة من المقرر أن يستقبلوا نحو 298 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار المهندس ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر إلي أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من أكثر من 90 مشروعا لإنشاء وتوسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب اعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول باجمالي 296 فصل جديد هذا العام لافتا الي انه جاري العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وانشاء 231 فصل جديد في مختلف المدارس بالمحافظة وكذلك انشاء مبني جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لافتا الي ان قطاع الابنية التعليمية شهد تنفيذ 123 مشروع جديد بإجمالي تكلفة لكافة المشروعات التي تمت والمشروعات الجاري تنفيذها تقارب لـ 366 مليون جنيه.



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(1)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(3)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(4)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(5)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(6)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(7)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(8)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(9)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(10)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(12)



طابور-الصباح-فى-مدارس-الأقصر-(13)