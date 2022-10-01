استثمار أموال التأمينات لخدمة أصحاب المعاشات.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر الحكومة في صرف المعاشات وأن إجمالي أموال التأمينات يقرب من 475 مليار جنيه، ويتم استثمار جزء كبير منها في سندات وأذون خزانة، وهناك ودائع بقيمة 71 مليارا.

ويتم التعامل مع أكثر 10.6 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة 20 مليارا ونصف شهريًا، وأن الهيئة تصرف حقوق تأمينية 36 مليارا في السنة "منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفى ومعاش 3 شهور ومنحة عاجلة" وأن جميع ما تم صرفه في العام 2021 يقدر بـ 282 مليار جنيه، وأن قوة العمل المقررة وفق الجهاز المركزي للمحاسبات هو 26 مليون مواطن منهم فقط 13.8 مؤمن عليهم.

وبحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون هناك منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول مع توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي انتهت صلاحيتها وأنه في حالة مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

كما يمكن لصاحب المعاش والمستفيد من المعاش، تحويل المعاش على أي حساب جاري، عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات أنه يمكنه تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بالتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية، لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.