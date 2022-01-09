26 مستثمراً يتسلمون بطاقات إقامة لمدة 10 سنوات فى سلطنة عُمان

إيمان حنا

سلم قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، اليوم الأحد، 26 مستثمراً بالسلطنة من مختلف الجنسيات، بطاقات برنامج "إقامة مستثمر" لمدة 10 سنوات، الذى يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة فى عُمان.وفق بيان لسفارة عمان.

وقال اليوسف إن برنامج "إقامة مستثمر" يأتى بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار فى سلطنة عُمان عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة، ويُمنح المستثمر مميزات وحوافز مشجّعة شريطة الالتزام بالضوابط طيلة فترة الإقامة المحددة.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التى تُسهم فى نمو الناتج المحلى وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطنى بما يتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وتوطين الصناعات ونقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادى وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعى الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد البرنامج أحد الممكنات فى البرنامج الوطنى لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات "برنامج استثمر فى عُمان" الذى تُشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُمانى ووحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040، وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن من أهم العوامل التى تدفع المستثمرين لاختيار سلطنة عُمان كواحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة، موقعها الاستراتيجى القريب من الأسواق الصاعدة فى الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والهند، ووجود شبكة لوجستية تعزز وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من المستهلكين بتكلفة تنافسية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة ووجود أفضل الموانئ وغيرها من العوامل.