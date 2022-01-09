اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 02:20 م
أكرم القصاص
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ورشة عمل عن "جودة أداء مسئولى التربية الخاصة فى تفعيل ممارسات ذوى الهمم بمدارس دمياط"

الأحد، 09 يناير 2022 02:07 م
ورشة عمل عن "جودة أداء مسئولى التربية الخاصة فى تفعيل ممارسات ذوى الهمم بمدارس دمياط" جانب من ورشة العمل
دمياط معتز الشربينى

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أقامت اليوم، إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بدمياط، ورشة العمل الثانية مع إدارة التربية الخاصة تحت عنوان " جودة أداء مسئولى التربية الخاصة فى تفعيل ممارسات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس".

 

وذلك بحضور مسئولى التربية الخاصة على مستوى الإدارات التعليمية بقيادة مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذة فريال عبد السلام الزينى ومسئولى الجودة بالمديرية والإدارات بقيادة محمد محمد نعمان الغريب مدير إدارة الجودة.

 

وشملت ورشة العمل توحيد آليات التقييم والعمل فى المدارس التى بها ذوى الهمم فى ضوء خطة المديرية لتفعيل العمل التشاركى لتقديم الدعم الفنى للمؤسسات التى ستتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للعام الدراسى 2021 /2022.

 

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

 

 


تعليم دمياط

اخبار دمياط

ذوى الهمم

التربية والتعليم

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