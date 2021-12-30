وكيل تعليم دمياط يعلن نتيجة مسابقة الطالبة والطالب المثالى للعام 2021 /2022

دمياط معتز الشربينى

أعلن اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة الطالبة والطالب المثالى للعام الدراسى 2021 /2022 للمرحلة الإعدادية والثانوية والتى أسفرت عن حصول الطالب رامز سمير فوزى حامد بمدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة بلقب الطالب المثالى للمرحلة الإعدادية.

وحصول الطالبة جنى محمد أبو السعد رزق سبله بمدرسة كفر سعد البلد الإعدادية بنات على لقب الطالبة المثالية للمرحلة الإعدادية، وحصول الطالب محمد محمود السيد سرور بمدرسة الثانوية العسكرية على لقب الطالب المثالى مرحلة ثانوية، وحصول الطالبة ملك السيد عبدالخالق ابو السعود بمدرسةالامام ناصف الثانوية بنات على لقب الطالبة المثالية مرحلة ثانوية.

وأكد وكيل الوزارة أن المسابقة أجريت وفق القواعد والقوانين المنظمة لها ووسط شفافية تامة من قبل اللجنة المشكلة من علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية ورابحة السيد مسئول الاتحادات الطلابية بالديوان وهالة سرحان مسئول مكاتب الخدمة المدرسية، وتحت إشراف يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية.

وأضاف أن المسابقة تهدف تشجيع القدوة الطيبة وتأصيلها بين الطلاب واكسابهم المهارات التى تساهم فى تحقيق التنمية الذاتية واشباع احتياجاتهم المعرفية والمهارية بالإضافة إلى إذكاء روح المنافسة الشريفة وتبادل الخبرات بينهم، وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب والطالبات المثالين لهذا العام متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.