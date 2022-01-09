معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية يستقبل الزوار بالمنيا

كتب ـ مدحت وهبة

يستمر معرض " ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" فى استقبال الزوار اليوم بمحافظة المنيا، حيث يتضمن منتجات الأسر المنتجة، ومنتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ويستمر حتي 20 يناير الجاري ويشارك فيه حوالي 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة، منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فد قررت مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث من المقرر إقامة 25 معرضًا هذا العام علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتهم، من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.