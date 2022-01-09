اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 10:25 م
أكرم القصاص
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مظاهرة بمقاطعة سويسرية احتجاجا على إلزام التلاميذ بارتداء الكمامة

الأحد، 09 يناير 2022 09:00 م
مظاهرة بمقاطعة سويسرية احتجاجا على إلزام التلاميذ بارتداء الكمامة مظاهرة - أرشيفية
أ ش أ

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نظم أولياء أمور وتلاميذ المدارس الإبتدائية بالعاصمة السويسرية برن، اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجا على قرار سلطات مقاطعة برن بإلزام أبنائهم بارتداء الكمامات في المدارس اعتبارا من غد الاثنين.


وأكد أولياء الأمور في بعض مناطق الكانتون السويسرى أنهم لن يقوموا بإرسال أبنائهم إلى المدارس غدا حتى تتراجع السطات عن قرارها، داعين إلى توحيد مثل تلك القرارات في جميع المقاطعات السويسرية دون قصرها على منطقة واحدة.


ورفع المتظاهرون شعار "دعوا أبناءنا يتنفسون"، وأرجعوا رفضهم إلى أن الأطفال في هذا العمر لا يمكنهم ارتداء الكمامات بشكل صحيح، وإلى حرصهم على حصول أطفالهم على عملية تعليمية سليمة وحمايتهم نفسيا وطبيا وأكاديميا، مستندين إلى دراسة تشير إلى أن الكمامة قد يكون لها آثار سليية على الطفل، حيث أنها تمنعه من رؤية تعابير أوجه الطلاب الآخرين وكذلك المعلمين.


سويسرا

مظاهرات فى سويسرا

قيود كورونا

كورونا فى سويسرا

مقاطعة برن السويسرية

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