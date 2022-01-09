محافظ دمياط تبحث خطة إقامة سلسلة معارض "صنع فى دمياط" للأثاث 2022

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأحد، مع حسام شبكة رئيس جهاز تنمية المشروعات بدمياط، حيث تناول اللقاء بحث خطة إقامة معارض "صنع فى دمياط " للأثاث لعام 2022 ، والمقرر اقامته بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأوضحت "المحافظ" أنه سيتم إطلاق 5 مراحل لهذا العام، على أن تبدأ المرحلة الأولى فى الرابع من مارس القادم ولمدة عشرة أيام، وسيتم إطلاق 3 مراحل فى ديسمبر 2022 .

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الخطة تأتى استكمالا لسلسلة التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، لدعم صناعة الأثاث و خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بالمحافظة.

ومن جانبه، ذكر حسام شبكة أنه سيتم تلقى طلبات التقدم من الصناع، بمقر الجهاز بشارع المستشار عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط، مشيرًا إلى أن محافظ دمياط قد وجهت بتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة والتيسير على الصناع لتحقيق الهدف من إقامة تلك المعارض، لاتاحة فرص تسويقية جديدة للأثاث الدمياطى.