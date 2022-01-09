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محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات المواد العملية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية

الأحد، 09 يناير 2022 11:54 ص
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات المواد العملية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين،  وذلك لمتابعة سير امتحانات المواد العملية بالمدرسة، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد الإجراءات التى اتخذتها المدرسة لتحقيق انتظام سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، مطلعا على الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وشدد "المحافظ"، على استمرار توفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان.

 

المحافظ بالمدرسة العسكرية
المحافظ بالمدرسة العسكرية

 

محافظ بورسعيد بالمدرسة العسكرية
محافظ بورسعيد بالمدرسة العسكرية

 

 

 


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