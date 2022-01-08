اليوم السابع
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محافظ بورسعيد : إنشاء كوبريين جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري ببورسعيد

السبت، 08 يناير 2022 08:27 م
محافظ بورسعيد : إنشاء كوبريين جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري ببورسعيد محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم التصديق على قرار إنشاء كوبريين جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري. 
 
وأوضح المحافظ، أن إنشاء كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري،  يأتي فى إطار خطة وزارة النقل الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الكباري والمحاور الرئيسية التى تربط بين المحافظات بما يحقق التوسعة فى المحاور والانسيابية فى حركة السيارات ومنع الازدحام . 
 
وأشار إلى أن هذا القرار يضاف لسلسلة من مشروعات الطرق التى قامت وزارة النقل بتنفيذها فى مدينة بورسعيد، والتى تشمل المحاور والكباري التى تربط بورسعيد بالمحافظات،  وأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل مدينة بورسعيد،  مشيرا أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل،  تماشيا مع أعمال التنمية والتطوير على كافة الأصعدة.
 
 
 

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