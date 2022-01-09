كبير مفاوضى إيران: بدء العد التنازلى للوصول لاتفاق نهائى بشأن البرنامج النووى فى محادثات فيينا

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اعتبر كبير مفاوضي إيران في محادثات الاتفاق النووي، علي باقري كَني، أن العد التنازلي لإعادة إحياء الاتفاق بدأ بالفعل، مؤكدا أن المفاوضات الجارية في فيينا تحرز تقدما نحو الوصول لاتفاق.

وقال باقري كني، السبت، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن الاختلافات في الآراء بين المفاوضين من إيران والدول الأخرى تتقلص حاليا، وأن المفاوضات أسفرت عن تقدم نحو الوصول لاتفاق، مضيفا أن "العد التنازلي للاتفاق النهائي بدأ بالفعل".

وتهدف المفاوضات إلى عودة إيران للالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لوضع حد لبرنامج إيران النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.