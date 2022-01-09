طلاب "الصيدلة والعلاج الطبيعى" يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجنوب الوادى‎‎

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادى بدء امتحانات كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى واليوم الثالث بكلية التجارة، فى إطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالمتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 وحرصه على تطبيق الاجراءات الاحترازية والهدوء داخل اللجان.

وتفقد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتجارة، واطمأن على حسن سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام المراقبات والملاحظات داخل اللجان.

وأدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة وعددهم 160 طالبا وطالبة، وفى كلية العلاج الطبيعى أدى طلاب الفرقة الأولى وعددهم 486 والفرقة الثالثة وعددهم 192 وطلاب الفرقة الخامسة وعددهم 143 طالبا وطالبة، كذلك أدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة وعددهم 1789 انتظام و601 و656 طالبا وطالبة بشعبة اللغة الانجليزية انتساب.

شهد الجولة التفقدية الدكتور أشرف أبوالوفا، عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسين عبدالباسط، عميد كلية التجارة، والدكتور محمود الشاذلى، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى ووكلاء هذه الكليات.