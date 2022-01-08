رئيس جامعة جنوب الوادى: منتدى شباب العالم يتوج نجاح الجهود المصرية في مواجهة كورونا

صابر سعيد

يشارك الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب، فى مؤتمر شباب العالم في نسخته الرابعة والذى يقام بشرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد "غرباوى" أن الحدث المصري العالمي "منتدى شباب العالم"، الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم يهدف إلي تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية في مختلف دول العالم، وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، مؤكدا أن منتدى شباب العالم فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعارف بين مجموعة مختلفة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.

ودعا رئيس جامعة جنوب الوادي، الشباب إلى المشاركة بقوة في فعاليات هذا الحدث الشبابي العالمي، وعرض أفكارهم ومبادراتهم ومقترحاتهم، حيث ان المنتدى سيكون بمثابة فرصة لاستعراض كافة الأفكار والمقترحات الجديدة.