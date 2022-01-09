اليوم السابع
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شمس ساطعة وبرودة فى الجو وتراجع الشبورة بالشرقية.. فيديو

الأحد، 09 يناير 2022 12:28 م
شمس ساطعة وبرودة فى الجو وتراجع الشبورة بالشرقية.. فيديو
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية وساد طقس بارد وتراجعت الشبورة بأرجاء المحافظة وسطعت الشمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.


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