طقس الغربية الآن .. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح .. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا اليوم، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية وتحديدا من كورنيش النيل الرابط بين محافظتى الغربية والدقهلية، حيث شهد طقس اليوم شمس ساطعة وأجواء معتدلة ونشاط خفيف للرياح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم .

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

ومن جانبه أعلن المهندس حمدى محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحى بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .



الكورنيش



شمس ساطعة