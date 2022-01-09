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روتارى مرسى مطروح يهدى مدرسة التمريض مستلزمات طبية ودراسية

الأحد، 09 يناير 2022 05:29 م
روتارى مرسى مطروح يهدى مدرسة التمريض مستلزمات طبية ودراسية روتاري مطروح يهدي مدرسة التمريض مستلزمات طبية ودراسية
مطروح - حسن مشالي

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أهدى نادي روتاري مرسى مطروح، اليوم الأحد، المدرسة الفنية الثانوية للتمريض "بنات" التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، مستلزمات طبية ودراسية وسداد المصروفات الدراسية عن 20 طالبة؛ للمساهمة في دعم العملية التعليمية بالمدرسة. 
 
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عصام عبد السميع مدير إدارة مدارس التمريض بالمديرية، وكوثر الزوجي مدير المدرسة. 
 
وقدمت أمل لطفي رئيس نادي روتاري مرسى مطروح، الأجهزة والمستلزمات لوكيل الوزارة ومديرة المدرسة، يرافقها اللواء صلاح عيد الرئيس السابق للنادي، والدكتورة شادية خطاب نائب الرئيس،ومحمد الملاح السكرتير الفخري، وعدد من أعضاء النادي ومجلس إدارته.
 
وأوضحت رئيس النادي، أنه تم إهداء المدرسة عدد 10 أجهزة لقياس ضغط الدم، و10 سماعات طبية تعليمية، وجهاز بروجكتور وشاشة عرض، وكذا سداد المصروفات الدراسية لعدد 20 طالبة.
 
ومن جانبه رحب الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، برئيس وأعضاء النادي، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لنادي روتاري مرسى مطروح،لمساهمته ودعمه للمدرسة والعملية التعليمية بها، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والتيسير عليهم في سداد المصروفات لعدد 20 طالبة.

محافظة مطروح

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