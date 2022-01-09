اليوم السابع
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رغم سطوع الشمس.. انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح خفيفة فى بورسعيد.. لايف وصور

الأحد، 09 يناير 2022 01:25 م
رغم سطوع الشمس.. انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح خفيفة فى بورسعيد.. لايف وصور طقس بور سعيد
بورسعيد- محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لحالة الطقس والأجواء المناخية التى تشهدها المحافظة. 

وشهدت محافظة بورسعيد، انخفاض فى درجات الحرارة وهبوب خفيف للرياح بعضه مصحوب بالأتربة، بالتزامن مع سطوع الشمس وسماء صافية غير ملبدة بالغيوم

كما استقرت الأوضاع بمياه البحر الأبيض المتوسط من هدوء تام فى الأمواج مما ساعد فى ممارسة الصيادين لحرفتهم داخل المياه، وحصد الأسماك بالشباك

وتقع محافظة بورسعيد، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب على بحيرة المنزلة، ومن الجهة الشرقية على المجرى الملاحى لقناة السويس، وتعتبر هى بوابة مصر الشمالية الشرقية

تشتهر المحافظة، بالعديد من الحرف مثل الصيد والتجارة، فهى مدينة يتم التعامل معها بنظام المنطقة الحرة، والبضائع بها مستورة بالإضافة إلى الصناعات المصرية الموجودة بها، كما تتميز بحرفة الصيد

 

البحر بدون امواج
البحر بدون امواج

 

جانب من شاطئ محافظة بورسعيد الان
جانب من شاطئ محافظة بورسعيد الان

 

سطوع الشمس في بورسعيد
سطوع الشمس في بورسعيد

 

هبوب الرياح
هبوب الرياح

 


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اخبار محافظة بورسعيد

شاطئ بورسعيد

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