إعادة فتح طريق بورسعيد - دمياط بعد تلاشى الشبورة وتحسن الأحوال الجوية.. صور

بورسعيد ـ محمد فرج

أعادت إدارة مرور بورسعيد فتح طريق بورسعيد / دمياط بعد انقشاع الشبورة وتحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وكانت إدارة مرور بورسعيد أعلنت بأنه تم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى دمياط نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق، وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر

كما أهابت بقائدى السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتسببت التقلبات الجوية والطقس السيئ فى إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التي يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار، بالإضافة إلي ما تم من تطهير مصارف المياه وإنشاء بالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس.



فتح طريق بورسعيد - دمياط



فتح الطريق