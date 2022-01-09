رئيس مدينة سفاجا : تمويل 716 مشروع بـ"مشروعك" حتى الآن

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم لجنة من إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، للمرور على المشروعات ومتابعة نسبة التنفيذ والقائم منها والمتعثر.

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أوضح رئيس المدينة، أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها عن طريق، المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية، "مشروعك" وصل إلى 716 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى الآن.

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وأشار رئيس المدينة إلي أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر بمختلف النجوع والقرى والمدن لدفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن المشروع ساهم في توفير فرص عمل عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، حيث توفر فرص عمل وإنشاء مشروعات تساهم في زيادة المعروض بجانب القضاء على العشوائيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

واستعرض رئيس المدينة خطوات الحصول على قرض مشروعك من خلال تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة مشروعك فى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا يتضمن فكرة المشروع، ثم تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وعدد العمالة والتكلفة المبدئية، ويتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب ، بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"، وعقب ذلك يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه، حيث يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وأكد على أن المشروع لا يكون على أرض مخالفة، وأن يمتلك الشاب سجل تجاري وبطاقة ضريبية، و يتم منحه رخصة مؤقتة من الوحدة المحلية لحين إنهاء الإجراءات الرسمية.