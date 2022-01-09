رئيس مدينة سفاجا يجتمع بممثلى القرى السياحية لمناقشة تطوير المدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

دعا اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، عدد من مستثمرى مدينة سفاجا من أصحاب ورؤساء الشركات والقرى السياحية بالمدينة، لمناقشة بعض الملفات المهمة التى تخص القطاع السياحى فى سفاجا، وآلية تطوير المدينة باعتبارها من أهم المدن السياحية على ساحل البحر الأحمر .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مدينة سفاجا، الذى تم عقده بمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لبحث تنمية وتطوير المدينة والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه هذه المدينة، والتوصل إلى سبل حل هذه المشكلات.

وقال رئيس المدينة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التى تواجه تطوير المدينة مع 25 مسئول من ممثلى القرى السياحية فى سفاجا، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات وتحتاج إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء السياحى بالمدينة، والمشاركة فى تنمية المجتمع بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.