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تركى آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه الأكثر تفاعلاً عبر تويتر بالسعودية لعام 2021.. صور

الأحد، 09 يناير 2022 11:46 م
تركى آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه الأكثر تفاعلاً عبر تويتر بالسعودية لعام 2021.. صور تركى آل الشيخ
كتب آسر أحمد

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تربع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قائمة أكثر الحسابات تفاعلاً عبر موقع تويتر بين المسؤولين في المملكة في العام الماضي 2021، حيث إنه من أشهر المدونين على حساباته الشخصية وبالتحديد موقع التغريدات الشهير، وفقاً لأحدث إحصائية نشرها موقع تويسكوب.
 
ويأتي تفاعل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من فعاليات موسم الرياض، حيث يكشف بشكل مستمر عن مفاجآت الموسم الذي يستقبل زائرين من مختلف انحاء الوطن العربي مما حوله إلى نافذة مهمة وكبيرة للزائرين لتلقي المفاجآت اليومية الخاصة بالموسم، ووصل عدد تغريدات آل الشيخ العام الماضي 3946 تغريدة.
 
المستشار تركى آل الشيخ فى المركز الاول للتفاعل عبر تويتر فى السعودية
المستشار تركى آل الشيخ فى المركز الاول للتفاعل عبر تويتر فى السعودية
 
كما حصد المركز الأول أيضا في قائمة الحسابات الحكومية الأكثر تفاعلاً عبر موقع تويتر في العام الماضي، هو الحساب الرسمي لهيئة الترفيه السعودية، الذى وصلت تغريداته لـ 786 وعدد متابعين أكثر من 300 ألف، حيث انه يعد النافذة الرسمية للكشف عن فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض، الذى يقام في 14 منطقة مختلفة بالعاصمة السعودية.
 
تربع حساب هيئة الترفية السعودية على قائمة تويتر فى السعودية
تربع حساب هيئة الترفية السعودية على قائمة تويتر فى السعودية

 


تركى آل الشيخ

السعودية

هيئة الترفية السعودية

اخبار السعودية

موسم الرياض

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