بتكلفة 36 مليون جنيه..شاهد العمل بمجمع الخدمات بكوم قرطاس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

واشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة رؤساء الوحدات المحلية والقروية والجهات المعنية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافة القطاعات والمجالات.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي ابراهيم بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدينة ومنها :-

- متابعة سير العمل بمجمع الخدمات بكوم قرطاس وهو ضمن مشروعات مشتركة تنفذها الوحدة المحلية بتكلفة 36 مليون جنيه نسبة التنفيذ 95% حتي الآن، وهو عبارة عن 3 مباني علي مساحة 4000 م ( مبني اداري لوحدة المرور مكون من دور أرضي وأربع أدوار بمساحة 816م - مبني بمساحة 320م عبارة عن دور أرضي ودورين علويين سكن للمجندين ومسجد وجزء اداري وجزء مخصص ورش خاص بالمرور - مبنى للشهر العقاري بمساحة 300م مكون من دور أرضي ودور علوي لتسهيل اجراءات البيع والتسجيل الخاص بالسيارات).

- كما تم متابعة تطوير كافة ميادين الدلنجات وعمل بلدورات مضيئه جديدة بالشوارع الرئيسية ووضع إشارات مرور ولوحات إرشادية ، كما تم بدء العمل في نافورات الحديقة وكذلك ميدان حاملة السنابل وذلك ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة تطوير كافة الميادين بالمدينة لاظهار المظهر الحضاري والجمالي.

- متابعة أعمال رفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء صفايات المطر ووضع طبقة السن تمهيدا لرصف بعض شوارع المدينة وفقًا للجدول الزمني والمواصفات المطلوبة والمعتمدة.