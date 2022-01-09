2.9 مليار جنيه قروض للشباب خلال مبادرة "مشروعك " بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجهود الكبيرة التى تم تنفيذها على أرض المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال إقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافه القطاعات الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الخدمية .

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف الى حماية الشباب من خطر الهجرة غير الشرعية، بجانب الإشارة إلى سبل الهجرة الآمنة النظامية التي تضمن كافة الحقوق القانونية لمن يرغب في الهجرة وتجنبه كافة مخاطر الهجرة غير الشرعية .

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن المحافظة لم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية من سواحلها خلال العام الماضى ويرجع ذلك لجهود المحافظة بإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية .

وأوضح محافظ البحيرة أن المحافظة قدمت المزيد من التيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام الشباب للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة بهدف تشجيع تلك المشروعات وزيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة.

وأشار الى قيام المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" بتمويل 30750 مشروع وفرت 86 الف فرصة عمل بقيمة قروض وصلت حتى 2 مليار و900 مليون جنيه .

وكذلك اعتماد مبلغ 10 مليون جنيه لمشروع البتلو من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة كما تم تبني ونشر تجربة قرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو – مركز كفر الدوار وهى القرية المنتجة الرائدة في زراعة الأسطح بالنباتات وتربية الطيور والحيوانات لتحسين دخل الاسرة كنموذج لزيادة دخل الأفراد وتحقيق الإكتفاء المادى لهم من خلال إستغلال الأمثل لمنازلهم والقوى البشرية المتاحة لهم .

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ برنامج ( تكافل وكرامة ) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى باجمالي عدد 224 ألف شخص مستفيد بتكلفة إجمالية 107 مليون 340 الف جنيه و تم توزيع عدد 3611 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.