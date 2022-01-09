انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة العريش .. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت جامعة العريش اليوم انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وأعلنت جامعة العريش أن لجان وقاعات الامتحانات المجهزة بدأت فيها الامتحانات ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير جميع وسائل الصحة والأمان للطلاب.

وسبق دخول الطلبة للإمتحانات التأكيد والتشديد على تلقى جميع الطلاب التطعيم ضد فيروس كورونا قبل دخول لجان الامتحاناتـ ، وارتداء الكمامات.

من ناحيته قام الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد اللجان الامتحانية قبل دخول الطلاب، وتابع سلامة تطهير كافة لجان الكلية وعددها 19 لجنة إضافة إلى لجنة خاصة بأصحاب الهمم، واطمئن سلامة على المسافة بين المقاعد لتحقيق التباعد الأمن بين الطلاب، كما تحدث سلامة مع جميع طلاب اللجان، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذا إبلاغه فى حال شعور أى من الطلاب بأعراض غير طبيعية.

يذكر انه سبق وفرضت جامعة العريش مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، منها وجود مركز للتطعيم داخل الجامعة لتطعيم جميع الطلاب يعمل منذ التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً يومياً عدا يوم الجمعة، مع استمرار ارتداء الكمامة لجميع المترددين على الجامعة، وإجراء الكشف الحرارى لهم على البوابات الرئيسية للجامعة، والتأكد التام من مواصلة عمليات التطهير والتعقيم لجميع مرافق الجامعة.



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