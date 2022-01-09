اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتشكيل عصابى للاتجار بالهيروين فى بنها

الأحد، 09 يناير 2022 04:14 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتشكيل عصابى للاتجار بالهيروين فى بنها محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لـ 3 متهمين بالإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم، 26834 لسنة 2020 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2891 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهمين الثلاثة "فنى طلاء، وسائق، ومصففة شعر"، فى 15 نوفمبر 2020، حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار، جوهر مخدر الهيروين وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "بندقية ألية"، وكمية من الذخائر الخاصة بالسلاح النارى.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف القوة الأمنية المكلفة بضبطهم وهم معاونا مباحث بمركز شرطة بنها، والقوة المرافقة لهما، والقائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، بأن قام الأول بإطلاق مقذوفات نارية من السلاح النارى حوزتهم، بهدف إرغام القوة الأمنية عن الحيدة عن ضبطهم والهرب منهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، "فنى طلاء، وسائق، ومصففة شعر"، بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وسلاح نارى "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتم تبادل لإطلاق النار بين القوة الأمنية والمتهمين إلى أن تم ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهم الأثمة، ومبلغ مالى حصيلة تجارتهم، وبإحالة المتهمين للنيابة العامة أمرلات باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أنه ورد تقرير المعمل الجنائى بأن المادة المخدرة المضبوطة لمخدر الهيروين، وجرى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

اخبار القليوبية

السجن المشدد

تشكيل عصابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تبرئ محاسبا من تهمة الشروع فى قتل زوجته الطبيبة بعد تصالحهما

الإثنين، 03 يناير 2022 05:05 م

جنايات بنها تقضى بالمؤبد لحداد بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بشبين القناطر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:14 م

"جنايات بنها" تعاين مسرح جريمة قتل صاحب شركة سياحة على يد بائعى خضار.. لايف

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:44 م

جنايات بنها تقضى بالسجن المؤبد لسائق لإتجاره بالحشيش وحيازته أسلحة نارية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:09 م

جنايات بنها تحيل أوراق سباك للمفتي بسبب قتله شخصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد

السبت، 11 ديسمبر 2021 05:06 م

جنايات بنها تحيل أوراق المتهم بقتل مزارع فى الخانكة للمفتى

الخميس، 02 ديسمبر 2021 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة