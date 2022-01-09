المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتشكيل عصابى للاتجار بالهيروين فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لـ 3 متهمين بالإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم، 26834 لسنة 2020 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2891 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهمين الثلاثة "فنى طلاء، وسائق، ومصففة شعر"، فى 15 نوفمبر 2020، حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار، جوهر مخدر الهيروين وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "بندقية ألية"، وكمية من الذخائر الخاصة بالسلاح النارى.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف القوة الأمنية المكلفة بضبطهم وهم معاونا مباحث بمركز شرطة بنها، والقوة المرافقة لهما، والقائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، بأن قام الأول بإطلاق مقذوفات نارية من السلاح النارى حوزتهم، بهدف إرغام القوة الأمنية عن الحيدة عن ضبطهم والهرب منهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، "فنى طلاء، وسائق، ومصففة شعر"، بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وسلاح نارى "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتم تبادل لإطلاق النار بين القوة الأمنية والمتهمين إلى أن تم ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهم الأثمة، ومبلغ مالى حصيلة تجارتهم، وبإحالة المتهمين للنيابة العامة أمرلات باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أنه ورد تقرير المعمل الجنائى بأن المادة المخدرة المضبوطة لمخدر الهيروين، وجرى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.