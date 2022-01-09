المجلس العسكرى بمالى يقدم اقتراحا لـ"إيكواس" بتسليم السلطة للمدنيين خلال 5 سنوات

وقال عبد الله ديوب حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي اقترح على دول غرب إفريقيا جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين .

يذكر أن الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان وصل إلى العاصمة المالية قبل اجتماع منتظر اليوم في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب إفريقيا، الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمه المجلس العسكري في مالي، في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.

وكان وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا ، توجه أمس إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.