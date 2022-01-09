الكشف على 1171 مواطنا بقافلة طبية علاجية بقرية ميت يعيش ميت غمر الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية ميت يعيش مركز ميت غمر خلال يومي 7 و 8 يناير 2022.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 1171 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وجرى الكشف على 263 مواطنا لعيادة الباطنة، و279 بعيادة الأطفال، و239 مواطنا بعيادة العظام، و147 مواطنا بعيادة الجلدية، و76 بعيادة الأسنان، و71 بعيادة الجراحة، و86 مواطنا بعيادة النسا وتنظيم أسرة، كما تم إجراء 279 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 55 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 118 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 16 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 2 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى؛ استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناءا على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناءا على توجيهات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.