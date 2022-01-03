صحة الدقهلية: 60 قافلة طبية والكشف على 70 ألفا و480 مريضا خلال 2021

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة بالدقهلية، قامت بتنفيذ حوالي 60 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2021، شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة، وتوفير العلاج اللازم لها، وكذلك توفير الفحوصات الطبية، حيث تم الكشف على حوالي 70 ألفا و480 مريضا.

كما تم تحويل حوالي 682 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار حوالي 203 قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى، وتم عمل آشعة عادية وموجات صوتية لعدد حوالي 7409 مرضى، كما تم إجراء عدد حوالي 15 ألف تحليل مختلف للمرضى بمعامل الدم والطفيليات.

وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2022م حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق وفق خطة معدة لذلك، جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحه لوصول الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ولجميع المواطنين في أماكنهم.