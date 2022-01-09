الطفلة رودينا تبدع فى إنشاد "محمد نبينا وقمر" فى حب رسول الله.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

قدمت الطفلة "رودينا وسيم إبراهيم" بنت قرية أولاد مهنا التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، بصوتها الشجى أنشودة "محمد نبينا" و"قمر" فى حب رسولنا الكريم، ويحرص "اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.

كلمات الأنشودة هي "قمر سيدنا النبي وأجمل منك لم ترَ قط عينا .. واطيب منك لم تلدا النساء ..خلقت مبرءا من كل عيبا .. كأنك قد خلقت كما تشاء..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر ..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل..وكف المصطفى كالورد نادى .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي.. الله .. الله..وكف المصطفي كالورد نادي .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي..الله .. الله

وعم ناولها كل العبادي .. وعم ناولها كل العبادي..وعم ناولها كل العبادي .. حبيب الله يا خير البرايا يا قمر ..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور.. الله .. الله..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور..الله .. الله..ولم يكن الهدي لولا ظهوره .. ولم يكن الهدي لولا ظهوره..ولم يكن الهدي لولا ظهوره ..وكل الكون انار بنور طه

قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل"