السيطرة على حريق داخل سيارة فى الوراق دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق سيارة بالقرب من بوابة روض الفرج بدائرة قسم شرطة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة فى الوراق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.