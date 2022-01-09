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الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الشرقية برفع أحد شوارع قرية كفر يوسف سلامة

الأحد، 09 يناير 2022 01:37 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الشرقية برفع أحد شوارع قرية كفر يوسف سلامة الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 6 الصادر، قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشأن رفع أحد شوارع قرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق.

وجاء نص قرار محافظ الشرقية، رقم 7898 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار المحافظ رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية، وعلى مذكرة العرض على الدكتور الوزير محافظ الشرقية رقم 555 فى 2/8/2021 بالموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق) المار بقطعة الأرض ملك المواطن سمير عبد الملك مكسي، حيث إنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة.

وتضمن القرار فى مواده، رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق) المار بقطعة الأرض ملك المواطن سمير عبد الملك مكسي، حيث إنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة على أن لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء أو سندا للملكية للمواطن المذكور.

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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

محافظ الشرقية

الشرقية

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