الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بتعديل مسمى معهد الدلتا بالمنصورة

كتب محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى رقم 7279 لسنة 2021 بتاريخ 13 ديسمبر 2021 بشأن تعديل نص المادة 1 من القرار الوزاري رقم 2004 بتاريخ 25 /10/2000 بتعديل مسمى المعهد من معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة ليصبح على النحو التالى معهد الدلتا العالى لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية ويتبع جميعة أكاديمية الدلتا للعلوم والتنمية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشر فى الوقائع المصرية والمادة الثالثة نصت على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.