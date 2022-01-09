الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الحمادية بالفيوم

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 6، قرار الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بالفيوم قرار قيد جمعية الحمادية للتنمية البشرية والمجتمعية.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم إشهار 1774 لسنة 2019.

ويعد ميدان عمل الجمعية تقديم المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والدينية، وتحقيق الصداقة بين الشعوب، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة والفئات الخاصة والمعاقين وأصحاب المعاشات والشيخوخة والمسجونين وأسرهم وتنظيم الأسرة،وحماية المستهلك، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة والمحافظة عليها وحقوق الإنسان، والدفاع الاجتماعي، والاهتمام بالنشاط الأدبي، والتنظيم والإدارة.

وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية عند الحل طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسى(صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).