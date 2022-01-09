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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية نشر الثقافة الإسلامية وتنمية المجتمع بأتريب

الأحد، 09 يناير 2022 04:37 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية نشر الثقافة الإسلامية وتنمية المجتمع بأتريب الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 6 قرار الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بمحافظة القليوبية، قرار قيد جمعية نشر الثقافة الإسلامية وتنمية المجتمع المحلى بأتريب.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر قيد جمعية نشر الثقافة الإسلامية وتنمية المجتمع المحلى بأتريب، تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الاجتماعية، وتنمية المجتمع المحلي، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة.

وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية عند الحل طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

 

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القليوبية

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