الجريدة الرسمية تنشر قرار عمومية جمعية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالإسماعيلية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 6، قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية القصاصين الجديدة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمنعقدة قانونا يوم الخميس الموافق 19/12/2021، تعديل المادة الخامسة من لائحة النظام الداخلي للجمعية.

وجاء التعديل على أن تقوم الجمعية بعمل مشروعات في جميع الأنشطة لتوفير احتياجات الأعضاء المساهمين وغير المساهمين بالجمعية ومنطقة عمل الجمعية، وتعتبر هذه الأنشطة مشروع خدمي لرفع مستوى الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا ورفع رأس مال الجمعية.