الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية شرعية بالوادى الجديد وإشهار مؤسسة تنمية بالبحيرة

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 5 الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 2022، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد بشأن قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمركز بلاط بالوادى الجديد، بمجلس إدارة مكون من 7 أعضاء.

ونص القرار على أنه وبعد الإطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 31/10/2021، تقرر قيد النظام الأساسى الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمركز بلاط بالوادى الجديد، تحت رقم 329 اعتبارا من 31/10/2021.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية، وتقديم الخدمات والمساعدات والمشروعات الاجتماعية، ورعاية الأسرة وطلاب العلم والفئات الخاصة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية.

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 5 الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 2022، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة بشأن شهر مؤسسة محمد السنوسى للتنمية المستدامة.

ونص القرار على أنه طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر شهر مؤسسة محمد السنوسى للتنمية المستدامة تحت رقم 2427، اعتبارا من 12/7/2021.

ويعد ميدان عمل المؤسسة تنمية المجتمع المحلي، وتدار بواسطة 5 أمناء، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وتؤول أموال المؤسسة بعد الحل والتصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.