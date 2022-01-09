اليوم السابع
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الأسماء.. 5 متوفين و8 مصابين فى حادث طريق أسيوط الغربى

الأحد، 09 يناير 2022 11:22 ص
الأسماء.. 5 متوفين و8 مصابين فى حادث طريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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شهد طريق القاهرة أسيوط الغربى صباح اليوم حادث تصادم وقع بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 5 جميعهم من محافظة بنى سويف وإصابة 8 آخرين.

 

والمتوفيون فى الحادث، هم عبده سالم محمد سالم، 47 سنة، وأحمد محمد راضي، 25 سنة، ومصطفى محمود نادي، 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز، 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم، 47 سنة.

 

والمصابين هم أيمن سيد محمد، 49 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودي، 20 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سعد محمد، 40 سنة، بكدمة بالصدر، ومحمد فوزى فهمي، 45 سنة، بكسور مضاعفة بالساقين، باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب، 39 سنة، باشتباه بارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ورمضان محمد حسن، 58 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، ورمضان عيد عبد العظيم، 54 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، وجمعة فوزى مصطفى، 50 سنة، باشتباه كسر بالفقرات الصدرية.


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