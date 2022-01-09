اليوم السابع
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مصرع 5 مواطنين وإصابة 8 فى تصادم تريلا وميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الأحد، 09 يناير 2022 10:14 ص
مصرع 5 مواطنين وإصابة 8 فى تصادم تريلا وميكروباص بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقى 5 مواطنين من محافظة بنى سويف مصرعهم وأصيب 8 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان شهد طريق القاهرة أسيوط الغربى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 5 مواطنين من محافظة بنى سويف وهم مصطفى محمد نادى وأحمد محمد عرابى وعرفة عبد الحليم عبد العزيز وجمال محمد عبد الحكيم وعبده سالم محمد كما أصيب 8 مواطنين آخرين بالحادث.


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طريق اسيوط الغربى

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محافظة الفيوم

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