إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بالإسماعيلية، حيث أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق نويبع الدولى شرق قناة السويس بمدخل قرية العبور، كما أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكى، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى" بالكيلو 76 باتجاه البعالوة.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل مصابى حادث شرق قناة السويس لمجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف، لنقل مصابى حادث طريق الإسماعيلية الصحراوى لمجمع الإسماعيلية الطبى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفقيد إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بالإسماعيلية، حيث أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق نويبع الدولى شرق قناة السويس بمدخل قرية العبور، كما أصيب شخصين في انقلاب سيارة ملاكى، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى" بالكيلو 76 باتجاه البعالوة، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل مصابى حادث شرق قناة السويس لمجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وقال مصدر طبى إن مصابى حادث انقلاب تروسيكل بطريق نويبع الدولى شرق قناة السويس بمدخل قرية العبور، من أسرة واحدة من قرية العبور هم اعتماد محمود بلطى شحاتة، 28 عامًا، مصابة بجرح قطعى 2 سم بفروة الرأس، وشقيقتها انتصار محمود بلطى شحاتة، 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر وجرح قطعى 2 سم بفروة الرأس، وأحمد عبد الحميد الديدامونى، 52 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.