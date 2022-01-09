إصابة 3 أشقاء بتسمم غذائى بمنطقة حى السلام فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 3 أشقاء بقىء وإسهال نتيجة تسمم غذائى بمنطقة حى السلام، التابعة لحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد إصابة 3 أشقاء لتسمم غذائى بمنطقة حى السلام، التابعة لحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية بتسمم غذائى، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسياراتى إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، وهم عبير العربى معيد، 23 عامًا، محمد العربى معيد 16 عامًا، وإيمان العربى معيد 27 عامًا.