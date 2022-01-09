إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج من السيطرة مشاجرة بين طرفين وضبط 4 من المشاركين فيها من بينها 3 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وحرر المحضر للازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين تم ضبط المشاركين فيها والفصل بين طرفى المشاركة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة مياحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة مركز جهينة تبين أنها بين كل من " طرف أول " يوسف ا م ا 28 سنة جزار مصاباً " جرح قطعي بالذراع الأيسر واشتباه قطع بالعضلات " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وحجازي ا ا 23 سنة جزار مصاباً " جرح قطعي بفروة الرأس ".

وبين " طرف ثان " أحمد ع ا ب 18 سنة جزار وفتحي ا م ا 37 سنة جزار مصابين " كدمات متفرقة بالجسم " والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات مالية بينهم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.