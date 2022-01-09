اليوم السابع
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أمطار خفيفة وأجواء غير مستقرة فى أسوان .. فيديو لايف وصور

الأحد، 09 يناير 2022 04:16 م
أمطار خفيفة وأجواء غير مستقرة فى أسوان .. فيديو لايف وصور طقس أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لسوء حالة الطقس فى محافظة أسوان بالتزامن مع بدء سقوط أمطار خفيفة على كافة الأنحاء وانتشار مكثف للسحب فى سماء أسوان.
 
 
وبدأت أحوال الطقس منذ الصباح بانتشار مكثف للسحب فى سماء أسوان، مما غطى قرص الشمس، وأعقب ذلك تساقط للأمطار بشكل خفيف على كافة الأنحاء.
 
 
من جانبها، تأهبت محافظة أسوان وأعلنت حالة الطوارئ بالتزامن مع الطقس السيئ، فيما لم يصدر حتى الآن أى قرارات بوقف حركة الملاحة النهرية أمام البواخر والسفن فى المجرى الملاحى لنهر النيل، أو تعطل حركة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة، وتشهد حركة السياح فى أسوان انتظام شامل.
 
 
وفى السياق، تبلغ درجات الحرارة فى محافظة أسوان، 25 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 14 درجة مئوية.
 
 
أجواء الطقس باسوان
أجواء الطقس باسوان

الطقس باسوان
الطقس باسوان

سحب
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غيوم
 
 
 
 

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