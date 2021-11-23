طقس أسوان.. الأرصاد: أجواء مستقرة ولا أمطار بالمحافظة وارتفاع طفيف بالحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم وخلال الساعات المقبلة على محافظة أسوان ، خاصة وأن محافظة أسوان لم تتأثر بفترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد مؤخرا.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامى بغرفة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة أسوان لم تتأثر بموجة التقلبات الأخيرة، لافته إلى أن المحافظة تشهد هذه الأيام أجواء مستقرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تصل العظمى هناك ل 30 درجة مع نهاية الأسبوع.

ويكون الطقس على محافظة أسوان مائل للحرارة خلال ساعات النهار بارد خلال ساعات الليل.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة