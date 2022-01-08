10 معلومات عن ستيفن هوكينج عالم الفيزياء النظرية وعلم الكون

كتب عبد الوهاب الجندى

يحل اليوم ذكرى ميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينج، والذي يصادف يوم الـ8 من يناير من عام 1942، فمن هو " ستيفن هوكينج"؟

من هو ستيفن هوكينج ؟



ولد ستيفن إدوارد هوكينج في أكسفورد في الثامن من ينايرعام 1942. كان والده، اختصاصي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

كان هوكينج يتحلى بحس دعابة عال، وعرف بأنه سفير شعبي للعلوم، إذ كان حريصا على أن يصل الإنسان العادي إلى نتائج أبحاثه. وحقق كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن" أفضل المبيعات، مع أنه لا يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.

مرض ستيفن هوكينج



عانى ستيفن هوكينج من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضًا باسم مرض العصبون الحركي أو مرض لو-جريج، الذي سبب له شلل تدريجي على مدى عقود من الزمن.

كما عانى خراقة متزايدة في عامه الأخير في أكسفورد، بما في ذلك سقوط على بعض الدرج والصعوبات عند التجديف. تفاقمت المشاكل، وأصبح خطابه مدغم قليلًا؛ ولاحظت أسرته التغييرات عند عودته للمنزل في عيد الميلاد وباشروا بالفحوصات الطبيّة. وجاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينج في الـ 21 من عمره، عام 1963. في ذلك الوقت، تنبأ الأطباء له بقية عمر متوقّعة لسنتين فقط.

كفاءة ستيفن هوكينج في الفيزياء النظرية



1971: أصدر بالتزامن مع عالم الرياضيات روجر بنروز نظريته التي تثبت رياضياً وعبر نظرية النسبية العامة لأينشتاين بأن الثقوب السوداء أو النجوم المنهارة بسبب الجاذبية هي حالة تفردية في الكون "أي أنها حدث له نقطة بداية في الزمن".

1974: أثبت نظرياً أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعاً على عكس كل النظريات المطروحة آنذاك؛ وسمي هذا الإشعاع باسمه "إشعاع هوكينج" واستعان بنظريات ميكانيكا الكم وقوانين الديناميكا الحرارية.

طور مع معاونه (جيم هارتل من جامعة كاليفورنيا) نظرية اللاحدود للكون، والتي غيرت من التصور القديم للحظة الانفجار الكبير عن نشأة الكون، إضافة إلى عدم تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق.

1988: نشر كتابه تاريخ موجز للزمن الذي حقق مبيعات وشهرة عالية. ولاعتقاد هوكينج أن الإنسان العادي يجب أن يعرف مبادئ الكون، فقد بسّط النظريات بشكل سلس.

1993: نشر مقالة بعنوان "الكون الوليد والثقوب السوداء".

2001: نشر كتابه "الكون بإيجاز".

2005: نشر نسخة جديدة من كتابه تاريخ موجز للزمن بعنوان "تاريخ أكثر إيجازًا للزمن" لتكون أبسط للقراء.

2010: نشر كتابه "التصميم الكبير" بالتعاون مع ليوناردو ملودينوف.1976 وسام هيوز للجمعية الملكية.

جوائز ستيفن هوكينج

1979 قلادة ألبرت أينشتاين.

1982 وسام الإمبراطورية البريطانية (القائد).

1985 الميدالية الذهبية للجمعية الفلكية الملكية.

1986 عضو في الأكاديمية البابوية للعلوم.

1988 جائزة وولف في الفيزياء.

1989 جائزة أمير أستورياس في كونكورد.