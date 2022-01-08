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"نصب وشعوذة".. ضحية دجال الجيزة تفجر مفاجآت (فيديو)

السبت، 08 يناير 2022 12:27 م
"نصب وشعوذة".. ضحية دجال الجيزة تفجر مفاجآت (فيديو) محكمة - أرشيفية
كتب: سليم على

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قدم اليوم السابع بثا جديدا مع أحد ضحايا دجال الجيزة، حيث تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة اليوم السبت، استئناف المعروف إعلاميًا بـ"دجال بولاق" على حكم حبسه سنة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا، والاستيلاء على أمواله.
 
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.
 
 
كما تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، واعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.
 
 

دجال الجيزة

وشعوذة

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محاكمة دجال الجيزة

امن الجيزة

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