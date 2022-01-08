مياه الشرب بسوهاج توجه قافلة مائية لقرية العوامية بمركز ساقلته

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية العوامية بمركز ساقلته بسوهاج ، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي ، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، إنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاءات للمصلين بمسجد القرية ورواد الكنيسة وندوات لطلاب المدارس ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وحملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب تفقد أمس محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز اخميم ودار السلام والمنشاة للتاكد من الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تفقد محطة مياه العيساوية والاحايوة المدمجة والعيساوية الجديدة بمركز اخميم ومحطات مياه المشايخ الارتوازى وأولاد الشيخ القديمة وعرب العطيات النقالى ونجع عمار الظهير الصحراوى ونجع عمار النقالى بمركز دار السلام ومحطتى مياه الرويهب وكوم بدار بمركز المنشاة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.