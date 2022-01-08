كيلو ونصف الجوافة بـ10 جنيهات وكيلو الطماطم بـ5 فى سوق الخضار بالمنصورة

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الخضار بميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، رصد خلاله أسعار الخضار والفاكهة بمحافظة الدقهلية اليوم، حيث شهد السوق إقبالا متوسطا من قبل المواطنين لشراء الخيار والطماطم مع انخفاض أسعارهما.

وسجلت الطماطم 5 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل الفلفل الأخضر والفلفل الحار 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل كيلو الخيار 8 جنيهات، وكيلو ونصف الباذنجان 10 جنيهات.

وسجل الفول 10 جنيهات، وسجلت الـ3 كيلو جزر 10 جنيهات، والليفت 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل كيلو وربع القلقاس 10 جنيهات، وكيلو البسلة 10 جنيهات، وسجل 3 كيلو الليفت 10 جنيهات، وتراوح سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل البصل 10 جنيهات.

وجاء سعر الكرمب 5 جنيهات، وسجل كيلو ونصف القلقاس 10 جنيهات، وسجلت الـ3 كيلو بطاطا 10 جنيه، وسجل كيلو الفاصوليا 5 جنيهات للكيلو الواحد، وسجلت 4 حزم السبانخ 10 جنيهات، وسجلت حزمة الخس والشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير نصف جنيه لكل منهما.

وسجل كيلو ونصف البرتقال 10 جنيهات، و3 كيلو يوسفي بـ10 جنيهات، وجاء سعر كيلو ونصف الجوافة 10 جنيهات، وسجل كيلو التفاح 10 جنيهات، وكيلو الشمام سجل 10 جنيهات، وكيلو الكيوي بـ25 جنيها، وسجل كيلو الرمان 15 جنيها، وكيلو العنب سجل 50 جنيها.